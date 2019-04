Covilhã vence Porto B

O Sporting da Covilhã bateu o FC Porto B, por 2-1, na abertura da jornada 30 da II Liga. Os dragões marcaram primeiro, por Diogo Queirós, aos oito minutos. Foi o primeiro golo do campeão da Europa de sub-19, como sénior. O marcador não voltou a funcionar numa primeira parte com várias oportunidades de golos, sobretudo, para o FC Porto.

No segundo tempo, o Covilhã equilibrou e chegou ao empate aos 59 minutos, num lance muito polémico. Adriano Castanheira tocou a bola com o braço e o árbitro assistente levantou bandeira. No entanto, João Pinho, árbitro principal, considerou que não havia motivo para falta e não interrompeu o jogo. Adriano assistiu Kukula que na cara de Ricardo Silva fez golo. A posição do avançado também suscita muitas dúvidas.

O lance motivou muitos protestos, com Rui Barros a entrar em campo, em protesto com o árbitro. O treinador do Porto reconheceu, no final, que se excedeu, apesar de apontar o erro a João Pinho.

A equipa da casa acabou por chegar à vitória, aos 89 minutos, com um golo de livre direto, apontado por Gilberto, numa altura em que o Porto B jogava com menos dois elementos. Yahaya foi expulso, com duplo amarelo, aos 76 minutos, e Diogo Queirós viu vermelho direto, aos 88', por cometer falta no lance que resultou no golo de Gilberto.

O Porto B mantém 42 pontos e tem agora o Covilhã na sua peugada, com 41. Com o triunfo a equipa de Filó garante a permanência na II Liga.