Mota anuncia Chaves pronto para dar tudo frente ao Moreirense

José Mota está consciente do momento que o Chaves atravessa e das dificuldades que equipa irá sentir em Moreira de Cónegos, diante de uma equipa que classifica de "excecional, com excelentes prestações no seu estádio".

“Temos de ser confiantes e solidários, saber sofrer quando for preciso e dar uma demonstração de qualidade que os jogadores têm individualmente para formar um coletivo forte e atingir os objetivos”, explicou, em conferência de imprensa.



“Compete-nos ser conscientes das dificuldades, mas percebermos que temos condições para obter um bom resultado. É fundamental conhecer o adversário, saber quais são as suas qualidades e o que podemos fazer contra ele”, realçou o técnico do Chaves, 17.º e penúltimo colocado, antecipando o encontro em Moreira de Cónegos, com início às 15h30, da 30.ª jornada do campeonato.



Em zona de descida, a cinco jogos do final da prova, José Mota garantiu que o plantel conhece “a responsabilidade do jogo”, alertando que “a cada jogo que passa encurta o espaço para os objetivos” da manutenção serem alcançados.



“Queremos vitórias e pontos e ter comportamentos bons para dar um salto em termos classificativos e aproximarmo-nos dos adversários mais diretos”, vincou. Pela frente, os transmontanos defrontam o quinto classificado, um adversário que “tem valor e respira confiança”, mas José Mota entende que é necessário “fazer tudo o que está ao alcance” para somar os três pontos.