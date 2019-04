Marcelo na Madeira para "testemunhar solidariedeade, gratidão e determinação"

O Presidente da República já prestou uma primeira homenagem às vítimas do trágico acidente com um autocarro turístico na Madeira. Marcelo Rebelo de Sousa depositou uma coroa de flores, no local da tragédia. Marcelo vai também encontrar-se com feridos e sobreviventes do acidente.

Depois desse momento, o Chefe do Estado falou aos jornalistas para dizer que está na região para "testemunhar solidariedeade, gratidão e determinação". O Chefe do Estado disse que pretendia demonstrar “solidariedade relativamente aos famílias das vítimas mortais e aos familiares das vítimas que estão a ser assistidas". Marcelo deixou também uma palavra de "agradecimento a todos quantos de uma forma tão rápida, tão competente e tão eficiente " prestaram ajuda às vítimas.



"E a terceira e última palavra, é naturalmente de determinação. Vamos olhar para o futuro, irei estar com os feridos, irei estar com aqueles que estavam também [no momento do aciente] e que não foram atingidos", salientou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que alguns elementos do grupo querem permanecer na Madeira, "e não querem regressar ao seu país de imediato".



Marcelo Rebelo de Sousa revelou que, na conversa que teve com o seu homólogo alemão, o Presidente alemão agradeceu igualmente esse apoio e auxílio.

Os ministros português e alemão dos Negócios Estrangeiros também estão na Madeira, onde na quinta-feira também prestaram homenagem às vítimas.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde. As vítimas mortais, 12 homens e 17 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.

Na sequência deste acidente, outras 27 pessoas ficaram feridas, dos quais 16 continuam internados.