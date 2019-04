Abel Ferreira: "Sou licenciado em Educação Física. A mim podiam chamar-me professor"

A questão foi objetiva e recordava a Abel Ferreira, com pedido de reflexão, um pensamento que o treinador do Braga já havia verbalizado em outras conferências de imprensa. A curiosidade era saber se Abel estabelecia paralelo entre as diferenças que identifica em Portugal, entre os três grandes e o resto das equipas, e a diferença entre as equipas portuguesas e os seus oponentes na Europa. Isto após FC Porto e Benfica terem sido eliminados da Liga dos Campeões, pelo Liverpool, e da Liga Europa, pelo Eintracht Frankfurt, respetivamente.

O treinador respondeu que é um assunto que tem estudado, mas sabe que não vai mover a montanha. Mas esta ideia surgiu no meio de um desvio: "Muitos de vocês não sabem, mas sou licenciado em Educação Física. A mim podiam chamar-me professor. Não faço outra coisa a não ser tentar ser melhor todos os dias. É um assunto que tenho estudado, mas sei que não vou mudar o futebol. Vocês sabem que eu falei disso, mas não foi agora".

Mais à frente voltou atrás para citar Bernardo Silva, que disse que "o futebol português passou dos limites". Palavras em que Abel se revê. "O futebol está a transformar-se em algo em que não me revejo. Sou líder da jornada da minha vida", afirmou o professor Abel Ferreira, que procura alhear-se do que não essencial para se centrar no que controla.

Dyego Sousa não defronta Feirense

O Braga desloca-se ao terreno do Feirense, este sábado, e apesar da má temporada que o adversário está a viver, sem vencer há 27 jornadas, o treinador recorda que FC Porto, Benfica e Sporting passaram com dificuldade no Marcolino Castro.

Independentemente das dificuldades aguardadas, está convicto de que a sua equipa irá ter um bom desempenho e vencer a partida. O técnico do Braga confirma a ausência de Dyego Sousa, por lesão, mas ressalva que o seu trabalho é encontrar soluções.

O Feirense-Sporting de Braga, a contar para a jornada 30 do campeonato, é este sábado, às 18h00.