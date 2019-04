Diego Costa volta aos treinos no Atlético de Madrid

Diego Costa está de volta aos treinos no Atlético de Madrid. O avançado recusou treinar na quinta-feira, em forma de protesto com a multa que lhe foi aplicada pelo clube na sequência da expulsão com o Barcelona que resultou num castigo de oito jogos.

Diego Costa não volta a jogar esta temporada, mas está de regresso aos treinos, sob orientação de Diego Simeone.

O Atlético está no segundo lugar da liga espanhola, a nove pontos do Barcelona. Neste fim-de-semana, a equipa de Madrid joga no terreno do Eibar.