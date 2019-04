Alex Telles: "Temos de ganhar os cinco jogos que faltam"

O defesa Alex Telles advertiu que o FC Porto precisa de conquistar 15 pontos nas cinco jornadas finais da I Liga portuguesa de futebol, sob pena de falhar a revalidação do título nacional.

“Só temos de fazer o nosso trabalho da melhor maneira e ganhar os cinco jogos que faltam. Não pensamos em mais nada e vamos trabalhar para isso. Caso contrário, não podemos acreditar em sonhar”, disse o internacional brasileiro, desvalorizando o facto de o FC Porto jogar primeiro do que o líder Benfica nas duas próximas rondas do campeonato.

Não há cansaço que abata os jogadores do FC Porto

Na antevisão ao duelo com o Liverpool, o treinador Sérgio Conceição criticou a calendarização da I Liga, que agendou a receção do FC Porto ao Santa Clara para sábado, três dias após o jogo com o conjunto inglês, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que os dragões perderam por 4-1.

“Num clube gigante, como o FC Porto, temos de estar preparados para jogar a cada três/quatro dias. Todo o plantel tem treinado de uma forma incrível e quem o ‘mister’ colocar vai dar conta do recado. Estamos habituados a ter pouco tempo para recuperar, mas temos profissionais muito capacitados para que possamos estar disponíveis no sábado, que é o nosso maior foco”, afiançou.

O defesa, que cumpre a terceira época ao serviço dos azuis e brancos, voltou a ocupar o seu lugar na semana passada, participando no desaire por 2-0 consentido em Liverpool. Foi, de novo, titular no jogo da 2.ª mão e admite que "há um sentimento de grande tristeza" pela eliminação da Liga dos Campeões.

“Senti-me muito melhor. Na primeira mão, estava realmente a voltar de lesão, mas vale tudo pelo clube e faço todo o esforço que for preciso. O jogo em Portimão deu um pouco mais de sequência e hoje [ontem] senti-me muito bem. [A gestão] é decidida e feita de uma forma estratégica e muito inteligente”, vincou o dono da camisola 13 dos ‘dragões’.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com os mesmos 72 pontos do líder Benfica, que tem vantagem no confronto direto, é o primeiro dos dois candidatos a entrar em campo na 30.ª jornada, com a receção ao Santa Clara, no sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto. O jogo tem relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.