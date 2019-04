João Sousa despede-se da terra batida de Monte Carlo

João Sousa e Diego Schwartzman foram eliminados por Jamie Murray e Bruno Soares, no jogo dos quartos de final do Masters de Monte Carlo, no Mónaco. A dupla luso-argentina perdeu em dois sets, por 7-5 e 6-2.

Murray e Soares, terceiros cabeças-de-série do torneio, eram claros favoritos a vencer e confirmaram-no, mas, no primeiro set, Sousa e Schwartzman contrariaram bem a força dos adversários, na terra batida monegasca.

É mais um resultado de relevo para o número um nacional, 30º colocado no "ranking" de pares, depois de nesta mesma variante ter chegado às meias-finais do Open da Austrália.