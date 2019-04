Feridos alemães "hoje não vão ser transferidos" e portugueses "sem previsão para ter alta"

Os cidadãos de nacionalidade alemã que ficaram feridos após o despiste do autocarro em que seguiam não vão ser transferidos para o seu país de origem esta sexta-feira. A garantia é de Miguel Reis, adjunto da Direção Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. "Hoje não há transferências", afirmou.

"Não há nenhum critério clínico que justifique a transferência destes doentes", explicou. Ainda assim, a possível transferência tem estado a ser avaliada, caso a caso.

Depois do acidente, deram entrada no hospital do Funchal 28 feridos, dos quais dois portugueses. Um dos feridos acabou por falecer e dos outros 27, 11 já tiveram alta.

Os dois portugueses permanecem internados, "sem previsão para ter alta", adiantou Miguel Reis. Quanto aos cidadãos alemães, Miguel Reis adiantou que dois permanecem nos Cuidados Intensivos.

Dos 16 doentes internados, oito estão internadas na Ortopedia, dois na Unidade de Cuidados Intensivos (de nacionalidade alemã), quatro na Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos e dois no Serviço de Cardiotorácica.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai esta sexta-feira à Madeira. Na região está também o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, que tem sido acompanhado pelo chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.

As vítimas mortais, 12 homens e 17 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.