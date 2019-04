Treinador do Chelsea impressionado com qualidade do Eintracht Frankfurt

Maurizio Sarri já pensar no encontro com o Eintracht Frankfurt, nas meias-finais da Liga Europa, e o treinador do Chelsea reconhece que pela frente "terá uma grande equipa". Os alemães eliminaram o Benfica, nos quartos de final, e Sarri destaca, em particular, Luka Jovic, "um goleador formidável".

Apesar das dificuldades esperadas, o italiano sublinha que o objetivo do Chelsea é "ganhar a Liga Europa". "Será duro, mas a nossa intenção é vencer", referiu.

O Chelsea eliminou o Slavia de Praga nos quartos de final e defronta o Eintracht Frankfurt nas meias-finais. O outro finalista sairá da eliminatória entre Valência e Arsenal.