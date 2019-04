Warriors regressam à normalidade na NBA

Os Golden State Warriors venceram os Los Angeles Clippers, por 105-132, no terceiro jogo da 1.ª ronda do "play-off" da Conferência Oeste e já estão em vantagem na eliminatória. Depois da surpresa causada pelos Clippers, que venceram o primeiro jogo em Oakland, os campeões voltam a estalecer a ordem, com uma vitória convincente, em que Kevin Durant, com 38 pontos, foi o melhor.

Ainda a Oeste, nota para a primeira vitória dos Spurs sobre os Denver Nuggets. A equipa de San Antonio aproveitou o fator casa para se relançar na eliminatória. Triunfo por 118-108, com 36 pontos de Derrick White, 25 de DeMar DeRozan e duplo-duplo de LaMarcus Aldridge (18 pontos e 11 ressaltos).

A Este houve um jogo, com segunda vitória para os Philadelphia 76ers, em Brooklyn. Os Nets perderam por 115-131. Tobias Harris, com 29 pontos e 16 ressaltos, esteve em destaque, num jogo em que o melhor marcador foi Ben Simmons, com 31 pontos.

NBA

Resultados

"Play-off", 3º jogo

Conferência Este

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, 115-131 (1-2)

Conferência Oeste

LA Clippers-Golden State Warriors, 105-132 (1-2)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets, 118-108 (1-2)