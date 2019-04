Primeiro dia da Operação Páscoa regista cinco feridos graves e 250 acidentes

No primeiro dia da Operação Páscoa da Guarda Nacional Republicana, registaram-se 250 acidentes dos quais resultaram cinco feridos graves. "A GNR registou 250 acidentes de viação dos quais resultaram cinco feridos graves. De salientar que não tivermos registada qualquer vítima mortal", destacou à Renascença o major Pedro Ramos.

O reforço da vigilância nas estradas portuguesas começou na quinta-feira. Para esta sexta-feira, a GNR admite "um aumento do fluxo de tráfego".

As autoridades vão prestar particular atenção ao uso de "cintos e sistemas de retenção de crianças", bem como "a utilização de telemóveis". A GNR aconselha ainda uma "adequação da velocidade às condições da via", lembrando que pode ocorrer alguma precipitação.

A Operação Páscoa porlonga-se até segunda-feira, dia 22 de abril. A GNR lembra que, além da deslocação de famílias por todo o país, o aumento do tráfego, particularmente nos itinerários principais de ligação a Espanha, deve-se ao grande número de cidadãos espanhóis que visitam Portugal.

A GNR aconselha que os automobilistas descansem pelo menos de duas em duas horas e mantenham a calma em situações de elevada intensidade de tráfego, que possam obrigar à circulação a baixa velocidade.

Na operação Páscoa do ano passado a GNR registou 1.010 acidentes, dos quais resultaram seis mortos, 19 feridos graves e 299 feridos ligeiros. Detetou também 6.665 contraordenações, menos 1.537 que as registadas em 2017