Carlos Xistra nomeado para o Nacional-Sporting

Carlos Xistra é o árbitro nomeado para o Nacional-Sporting. O Conselho de Arbitragem (CA) publicou as escolhas, esta manhã, e Rui Costa será o videoárbitro do jogo que arranca às 18h00, com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Artur Soares Dias foi escolhido pelo CA para apitar o Tondela-Boavista, um dos jogos de arranque da 30ª jornada, às 15h30. Hélder Malheiro é o VAR. João Pinheiro apita o Vitória de Setúbal-Portimonense, também às 15h30, com António Nobre no VAR.

Esta sexta-feira fecha com o Vitória de Guimarães-Desportivo das Aves, com Manuel Mota. Vasco Santos é o VAR.

Confira aqui o quadro completo de nomeações para os jogos desta sexta-feira, da jornada 30 do campeonato.