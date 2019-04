Crónicas de uma eliminação

A derrota do Benfica em Frankfurt e consequente eliminação da Liga Europa está em destaque nos três jornais desportivos, esta sexta-feira. O Benfica perdeu, por 2-0, e desperdiçou a vantagem que levava da 1.ª mão, de 4-2. O primeiro golo dos alemães foi obtido em fora de jogo e o "Record" assinala o erro.

"Faltou o VAR", lê-se na manchete do diário. Jogadores rodearam Daniele Orsato no final. Erros próprios e do árbitro ditam eliminação.

"Fúria chegou tarde", escreve "A Bola". Erro do árbitro é apenas parte da explicação para o adeus das águias à Europa. "O poste depois do medo", titula "O Jogo". Bruno Lage foi expulso e após o jogo centrou, naturalmente, a atenção nas contas do campeonato: "Vamos ter o mês mais importante da nossa vida".

O Sporting joga com o Nacional, esta tarde, e Keizer deixa Wendel em casa. O médio está sob a alçada disciplinar do clube, depois de ter ido a Turim ver o Juventus-Ajax, sem autorização do clube.

Otávio penitenciou-se pelo erro que esteve na origem do lance do primeiro golo do Liverpool, na quarta-feira, mas o plantel está todo ao lado do jogador, destacam os desportivos.

No Vitória de Guimarães, Luís Castro em relevo. O treinador abre a porta à saída do clube no final da época.