​Acidente na Madeira. Ministros português e alemão depositam coroa de flores

O momento de deposição de flores foi marcado por um minuto de silêncio que os presentes cumpriram e por alguma confusão entre as dezenas de jornalistas portugueses e estrangeiros que faziam a cobertura.

Depois de terem saído do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, poucos minutos depois das 19h00, a comitiva deslocou-se até ao local do acidente onde chegou às 19h15.

O ministro alemão, Heiko Mass, depositou uma coroa feita com rosas brancas e antúrios junto às grades que estão colocadas na beira da estrada onde o autocarro caiu.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros português e alemão visitaram esta quinta-feira o local do acidente que vitimou 29 pessoas na quarta-feira, no Caniço, na ilha da Madeira, onde depositaram duas coroas de flores.

Santos Silva enalteceu o socorro prestado às vítimas, afirmando que "o primeiro socorro foi excecionalmente eficaz", tendo chegado ao local "menos de 30 minutos depois do acidente". "Na primeira hora e meia, todas as vítimas foram encaminhadas para o hospital", acrescentou.

Os ministros seguiram depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde chegaram pelas 19h45, para visitar as vítimas do acidente que permanecem internadas.

Em declarações aos jornalistas, Augusto Santos Silva disse que a colaboração com as autoridades alemãs está a ser excelente.



“Como o ministro alemão acabou de dizer, uma colaboração excelente. Tudo faremos para que as coisas sejam feitas o mais rapidamente possível”, declarou o chefe da diplomacia portuguesa.

Vinte e nove pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses - o condutor e a guia.

Dezassete dos 28 feridos permanecem internados, indicou esta quinta-feira o Serviço Regional de Saúde da Região (SESARAM). Três estão nos cuidados intensivos.