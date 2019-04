​Bispo do Funchal recorda vítimas de desatre com autocarro

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, iniciou esta quinta-feira a eucaristia da Ceia do Senhor com uma referência à tragédia com um autocarro de turistas, que provocou 29 mortos.



“Queremos ter muito presente o sofrimento daqueles que foram vítimas do acidente de viação no Caniço. Os que faleceram, os seus familiares, os amigos, queremos estar próximo de todos”, declarou D. Nuno Brás.

No acidente com um autocarro, que aconteceu na quarta-feira no Caniço, na ilha da Madeira, morreram 29 turistas de nacionalidade alemã.

Dezassete dos 28 feridos no acidente do autocarro com turistas alemães ocorrido na quarta-feira no Caniço, na ilha da Madeira, permanecem internados, indicou esta quinta-feira o Serviço Regional de Saúde da Região (SESARAM).

Na celebração desta quinta-feira Santa, o bispo do Funchal referiu ainda que “a eucaristia não é uma mera lembrança distante ou representação da Última Ceia”.

“O ponto de partida da celebração da eucaristia não foi uma festa anual, mas a ressurreição do Senhor, esse acontecimento que no meio do tempo, no seio da história humana, projeta o fulgor da vida divina e nos oferece um novo sentido para a existência”, salientou D. Nuno Brás.