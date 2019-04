Bruno Lage: "Temos cinco finais para disputar"

Fora da Liga Europa e Taça de Portugal, Lage aponta todas as atenções para a reta final do campeonato, prova que o Benfica lidera, em igualdade pontual com o FC Porto, mas com vantagem no confronto direto.

"Temos mais cinco finais na Liga e precisamos de olhar para elas de forma muito importante e incisiva, para chegar ao final na posição que hoje ocupamos", rematou.

Bruno Lage, treinador do Benfica, reconhece que a exibição que ditou a eliminação da Liga Europa, na segunda mão dos quartos de final, em casa do Eintracht Frankfurt, não foi tão forte como no Estádio da Luz, jogo em que as águias venceram por 4-2.

"O erro condicionou [golo do Eintracht em fora-de-jogo], mas temos de olhar para o nosso jogo e perceber que não fomos tão fortes como na primeira mão. Não fomos pressionantes e estavamos preparados", começou por dizer, na "flash" da SIC.

No entanto, o técnico encarnado acredita que a equipa criou oportunidades suficientes para ter seguido em frente para as meias-finais da prova europeia: "Fizemos o suficiente. Entramos fortes na segunda parte, recordo várias oportunidades, e poderíamos ter feito os nossos golos, mas infelizemente não conseguimos".