Jogadores queixam-se. “Estranho uma competição ter VAR e outra não""

André Almeida e Ruben Dias criticaram a arbitragem do Eintracht Frankfurt-Benfica e estranharam a falta do VAR na Liga Europa. Foco está no campeonato, repetem os dois jogadores.

Erro de arbitragem?

André Almeida: "Jogo ficou condicionado de duas maneiras. Sofremos o golo e tirou-nos o líder do banco. Apenas acho estranho duas competições da UEFA, numa fase avançada da prova, numa há VAR e noutra não.

Ruben Dias: "Trabalhámos muito. Entrámos fortes. Na primeira parte não conseguimos procurar os nossos espaços, mas o resultado fica claramente marcado por um erro. Estes erros pagam-se caros e não é fácil conseguir depois subir por cima deles.

Benfica foi melhor?

André Almeida: "Somos superiores a esta equipa, apesar de haver mérito deles. Têm excelentes jogadores, equipa, mas o Benfica é mais forte e hoje fomos eliminados por fatores externos."

Ruben Dias: “A equipa trabalhou muito na segunda parte. Conseguimos chegar lá, mas não criar ocasiões claras como queiramos. Foi um pormenor a bola não ter entrado. Quero deixar uma palavra aos adeptos que gritaram de princípio ao fim. A equipa fez o que tinha de fazer ao logo dos dois jogos. Fez o suficiente para passar. Hoje um erro demasiado claro para ser cometido acabou por nos custar a passagem".

Campeonato

André Almeida: "É descansar, limpar a cabeça, pois segunda há já um jogo importante para vencer."

Ruben Dias: "Mais do que nunca o campeonato. Vamos encarar isso com tudo. É o nosso foco".

O Benfica perdeu 2-0 na Alemanha e foi eliminado da Liga Europa. Na primeira mão tinha ganho 4-2.