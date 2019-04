Bruno Lage explica a expulsão. "Fiz sinal para o videoárbitro"

Bruno Lage, treinador do Benfica, explicou a expulsão após o primeiro golo do Eintracht Frankfurt, em fora-de-jogo. O técnico das águias admite que foi ao quarto árbitro protestar, pedindo a intervenção do videoárbitro, tecnologia que não está em vigor na Liga Europa.

"Temos um monitor no banco, reparei facilemente que estava em fora-de-jogo, e fui ao quarto árbitro dizer-lhe isso. Fiz o sinal do videoárbitro, o que foi uma falha minha. Estou tão habituado ao VAR que fiz isso e o árbitro entendeu expulsar-me", começou por dizer.

O técnico das águias mostrou-se incrédulo com a decisão da expulsão: "Não sei se eles têm ordens para expulsar. Vemos alguns treinadores a fazer tanta coisa que fiquei espantado pela expulsão. Eu e o quarto árbitro, que vi pela sua expressão que também não entendeu. Agora o árbitro vai ver que cometeu um erro".

Kostic abriu o marcador, aos 36 minutos, mas partiu de posição irregular aquando do remate de Gacinovic, que deu origem à recarga do avançado sérvio. Não está disponível a tecnologia do videoárbitro na Liga Europa, esta temporada.