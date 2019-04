Kuca aumenta para seis os indisponíveis do Feirense para a receção ao Braga

Kuca é mais recente novidade no boletim clínico do Feirense, aumentando para seis os indisponiveis de Filipe Martins para a partida, em casa, frente ao Braga.

O extremo cabo-verdiano sofreu um estiramento no joelho esquerdo e vai realizar um exame nos próximos dias para avaliar o tempo de paragem. Kuca chegou ao Feirense no mercado de inverno, proveniente do Hermannstadt, da Roménia, mas apenas somou quatro partidas desde a chegada, apesar de ter sido titular no último jogo, frente ao Marítimo.

Para além de Kuca, Fábio Sturgeon é o outro nome no boletim clínico. O avançado português partiu um dedo do pé frente ao Marítimo e vai parar durante três semanas.

Aos dois lesionados juntam-se os quatro castigados: Bruno Nascimeto e Aly Ghazal, expulsos contra o Marítimo, João Silva, que viu o quinto amarelo, e Vítor Bruno, que recebeu o 14º cartão amarelo na Liga.

O Feirense continua à procura de quebrar a série de 27 jogos consecutivos na Liga sem conseguir vencer, um recorde absoluto no futebol português. A última vitória foi em agosto, contra o Vitória de Guimarães. A equipa de Filipe Martins recebe o Braga no sábado, às 18h00, no Estádio Marcolino de Castro.