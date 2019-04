​Passes sociais no Algarve vão ter preço máximo 40 euros

Os passes dos transportes públicos no Algarve vão ter preços entre os 14 euros e um máximo de 40 euros, representando uma redução superior a 80% no tarifário atualmente em vigor, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).



A decisão foi aprovada esta quinta-feira na reunião desta entidade que representa os 16 municípios do Algarve e que funciona também como autoridade de transportes, prevendo-se que entre em vigor no dia 1 de maio.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comunidade Intermunicipal, Jorge Botelho, disse que a redução dos passes dos transportes públicos, rodoviários e ferroviários na região algarvia, representa um investimento anual de mais de 600 mil euros para a AMAL, "verba que será entregue como compensação às concessionárias, como reforço do programa de apoio à redução tarifária".

"É um passo importante para o reforço dos transportes públicos no Algarve e para a redução de veículos na via pública, contribuindo para uma melhoria da qualidade ambiental", salientou.

Na opinião de Jorge Botelho, se houver mais pessoas a utilizarem os transportes públicos no Algarve, "será criada uma pressão positiva que, certamente, contribuirá para a melhoria dos transportes rodoviários e ferroviários da região".

"Além de aumentar a procura e melhorar os transportes públicos, a região beneficia também com a redução do ruído", destacou.

A associação está a desenvolver um projeto de mobilidade urbana sustentável, o 'Vamus', que "olha em conjunto para os transportes particulares e públicos com vista a que, a médio e longo prazos, as deslocações dentro e ou entre cidades algarvias sejam mais eficientes, mais inclusivas e mais amigas do ambiente", adiantou o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.

A verba que vai ser entregue como compensação às concessionárias pela redução do preço dos passes em autocarros e comboios é suportada em 97,5% pelo Fundo Ambiental e em 2,5% pelas autarquias.

A AMAL recebe este ano cerca de 920 mil euros do Fundo Ambiental.