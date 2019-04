Sérgio Conceição elogia atitude da federação holandesa e aconselha Liga de Clubes

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, elogiou a atitude da Federação Holandesa de Futebol, que adiou todos os jogos da penúltima jornada da liga, para evitar que o Ajax jogue dois dias antes da meia-final da Liga dos Campeões, contra o Tottenham, no dia 30 de abril.

Esta alteração implica que o Ajax tenha sete dias de descanso antes do jogo da Liga dos Campeões, mais quatro do que o Tottenham, que deve jogar no sábado, dia 27 de abril, contra o West Ham, para a liga inglesa.



O treinador do FC Porto recorreu ao Twitter para elogiar a atitude e aconselha a Liga de Clubes a definir um calendário "que promova o futebol português, uma publicação que apagou momentos mais tarde.

"Um bom exemplo a seguir. É importante ter em consideração os tempos de recuperação ideais dos atletas e definir, em conjunto, um calendário que proteja e promova o futebol português", pode ler-se.

Os nove jogos da 33.ª jornada da Eredivisie programados para o domingo de 28 de abril disputar-se-ão assim a 15 de maio, quarta-feira. A KNVB reconheceu, através de um comunicado, que nem todos os clubes ficaram contentes com a decisão e que esta é passível de recurso, mas alegou que "não é possível agradar a todos" e que todo o futebol holandês "beneficia da presença do Ajax nas meias-finais da competição mais importante da UEFA".

O Ajax está em luta "ombro a ombro" com o PSV Eindhoven pelo título holandês, seguindo ambos com os mesmos pontos na liderança da prova, enquanto o Graafschap se bate pela manutenção.

Sérgio furioso com a Liga

A publicação de Sérgio Conceição surge na sucessão das suas declarações, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Liverpool, nas quais o técnico criticou o agendamento do FC Porto-Santa Clara.

"Estou com dúvidas para o 11 [frente ao Liverpool], em função da surpresa que a Liga nos pregou. A justificação oficial da Liga foi que jogamos com o Braga no sábado [na jornada 28] e tínhamos de jogar na sexta. Então, não podiam dar duas benesses. A Liga, quase por birra, marcou o jogo para sábado. É incompreensível. É um capricho da Liga, que acontece para equilibrar em relação à outra equipa que joga na Europa [Benfica]", disse.