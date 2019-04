Real Madrid anuncia contratação de Hazard nos próximos dias

O Real Madrid prepara-se para anunciar, nos próximos dias, a contratação de Eden Hazard, proveniente do Chelsea, garante o jornal espanhol "Marca".

De acordo com a publicação, os dois clubes já terão chegado a acordo para a mudança do extremo belga para Madrid a troco de um valor a rondar os 100 milhões de euros. Hazard entraria, na próxima temporada, no último ano de contrato com o Chelsea. O belga terá recusado uma proposta para renovar com o clube.

Apesar do Chelsea estar proibido de contratar, por castigo da UEFA - que o clube ainda aguarda resposta do recurso -, os "blues" já asseguraram a contratação do norte-americano Christian Pulisic, do Dortmund, que ocupará a vaga de Hazard na frente de ataque.

O interesse do Real Madrid em Hazard não é novidade. As boas relações entre os dois clubes, após negócios como o empréstimo de Kovacic, terão facilitado as negociações. A confirmar-se, Hazard será a terceira contratação do Real Madrid para a próxima temporada, após o anúncio de Rodrygo e Éder Militão.

Hazard, de 28 anos, está na sua sétima temporada no Chelsea. No total, soma 108 golos apontados em 344 jogos disputados e ajudou o clube a conquistar uma Liga Europa, dois campeonatos, uma Taça e uma Taça da Liga.