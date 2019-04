Federação holandesa adia jogos para Ajax descansar

A Federação holandesa de Futebol (KNVB) anunciou que vai adiar todos os jogos da penúltima jornada da liga para evitar que o Ajax jogue dois dias antes da meia-final da Champions contra o Tottenham, a 30 de abril.

Esta alteração implica que o Ajax tenha sete dias de descanso antes do jogo da Liga dos Campeões, mais quatro do que o Tottenham, que deve jogar no sábado, dia 27 de abril, contra o West Ham, para a liga inglesa.

Os nove jogos da 33.ª jornada da Eredivisie programados para o domingo de 28 de abril disputar-se-ão assim a 15 de maio, quarta-feira.

A KNVB reconheceu, através de um comunicado, que nem todos os clubes ficaram contentes com a decisão e que esta é passível de recurso, mas alegou que "não é possível agradar a todos" e que todo o futebol holandês "beneficia da presença do Ajax nas meias-finais da competição mais importante da UEFA".

O organismo máximo do futebol holandês argumentou que esta alteração da penúltima jornada, a não ser feita, implicaria que os jogadores do Ajax teriam apenas dois dias de descanso entre a partida da Eredivisie, com o Graasfschap, e a da Liga dos Campeões, com o Tottenham.

A Federação holandesa pôs de parte a possibilidade de só adiar o jogo Ajax-Graasfchap por violar a norma de que todos os jogos relevantes das últimas jornadas devem disputar-se no mesmo dia e à mesma hora.

O Ajax está em luta 'ombro a ombro' com o PSV Eindhoven pelo título holandês, seguindo ambos com os mesmos pontos na liderança da prova, enquanto o Graafschap se bate pela manutenção.

Esta não é a primeira vez que a Federação holandesa altera o calendário do principal campeonato para favorecer o Ajax nas competições europeias, como aconteceu na segunda mão da eliminatória com o Real Madrid, ao adiar o jogo que devia jogar no fim de semana anterior ao da partida no Santiago Bernabéu para que a equipa de Amesterdão tivesse quatro dias de descanso extra (o Ajax venceu por 4-1 e qualificou-se para os quartos de final).

Por outro lado, a KNVB informou que não poderá modificar a data da final da Taça da Holanda marcada para 5 de maio, três dias antes da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Tottenham, programado para 8 de maio.

A KNVB estabeleceu um acordo com o município de Roterdão, cidade que irá acolher a final da Taça, considerando que os três dias que medeiam entre essa final e a partida da Liga dos Campeões são suficientes para a recuperação dos jogadores do Ajax.