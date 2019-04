Acidente com autocarro na Madeira. "Não há nenhum ferido em risco de vida"

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros visitou, nesta quinta-feira à tarde, as vítimas do acidente com um autocarro turístico no Caniço, na Madeira, e garante que os dois feridos portugueses estão a evoluir bem.

“Tive oportunidade de visitar as duas vítimas portuguesas – o motorista e a guia – e ver com satisfação que o seu estado de saúde não inspira cuidados, que a evolução clínica está a melhorar”, afirmou Augusto Santos Silva aos jornalistas.

O chefe da diplomacia portuguesa, que se reuniu com o corpo clínico do hospital do Funchal, diz que a “evolução das pessoas feridas tem sido muito favorável” em geral.

“Não há, neste momento, nenhum ferido em risco de vida. A recuperação dos feridos tem sido bastante positiva”, afirma.

Quanto às 29 vítimas mortais, Santos Silva diz que as autoridades estão a trabalhar para que a identificação se faça rapidamente e se possa proceder à operação de repatriamento.

“Estamos em contacto com as autoridades alemãs”, salientou, lembrando que se vai encontrar a seguir com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, que se deslocou à Madeira por causa do acidente, dado que a maioria das vítimas são de nacionalidade alemã.

Segundo o chefe da diplomacia portuguesa, as autoridades alemãs “têm agradecido a colaboração de Portugal e feito chegar às autoridades portuguesas o reconhecimento pela resposta que na Madeira tem sido dada”, seja pela “excelência profissional, pela simpatia ou pelo sentimento de solidariedade com que os madeirenses têm reagido” à tragédia.

Nesta altura, há 18 pessoas internadas no Hospital Central do Funchal: 16 de nacionalidade alemã e duas de nacionalidade portuguesa.