Sabia que pode ajudar o ambiente enquanto corre?

A SEA Life Porto organiza, este sábado, a primeira ação de "plogging" em Portugal, a atividade desportiva que combina o "jogging" com a recolha de lixo. O conceito surgiu na Suécia, em 2016, rapidamente se espalhou pelo globo e chega a solo português este sábado, às 10h00, na Antica Seca do Bacalhau, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.

São cerca de quatro quilómetros, com vista para as praias de Gaia e foz do Rio Douro, a ser percorridos por um grupo de corredores prontos para ajudar o ambiente. Rosa Mota, antiga maratonista campeã olímpica, será uma das participantes.

A iniciativa é aberta a todos, sem custos, com os materiais necessários para a recolha do lixo a serem distribuídos pela SEA Life Porto. Rui Ferreira, diretor-geral do SEA LIFE Porto, promete que não será iniciativa única, a repetir-se nos terceiros sábados de cada mês.

"O principal objetivo desta ação é unir regularmente indivíduos que se preocupam com a temática da sustentabilidade e que optam por fazer a diferença nas pequenas ações do dia a dia. Estas ações de 'plogging' acabam por ser uma forma divertida de juntar pessoas que partilham esta missão, a de ajudar o ambiente", disse.

Os locais das próximas ações ainda não estão definidos, mas serão anunciados em breve pela SEA LIFE Porto.

Conheça o percurso, em Vila Nova de Gaia: