Eis os pontos mais sensíveis do chamado "Relatório Mueller", um documento de 448 páginas compilado pela equipa do procurador especial Robert Mueller com as conclusões da sua investigação ao alegado conluio entre a Rússia e a equipa de campanha de Donald Trump para garantir a eleição do empresário nas presidenciais de 2016.

Quando Jeff Sessions, à data procurador-geral dos EUA (cargo correspondente ao de ministro da Justiça), disse ao Presidente que o Departamento de Justiça ia nomear um procurador especial para investigar as suspeitas de conluio, Trump exclamou: "Oh meu Deus, isto é terrível. É o fim da minha presidência. Estou tramado."