Bruno Fernandes eleito melhor jogador de março

Bruno Fernandes foi eleito, esta quinta-feira, o melhor jogador do mês de março da I Liga, prémio escolhido pelos 18 treinadores da I Liga.

O médio do Sporting amealhou 35,42% dos votos, superiorizando-se a Chiquinho, do Moreirense, e Rafa, do Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente. O camisola "8" dos leões recebe o prémio pela terceira vez esta temporada, juntando aos de dezembro e fevereiro.

Bruno Fernandes junta este prémio ao de melhor médio do mês, prémio que venceu nos últimos seis meses consecutivos. Em quatro jogos disputados durante o mês, contra o Portimonense, Boavista, Santa Clara e Chaves, Bruno Fernandes apontou três golos e registou três assistências.

Esta temporada, Bruno Fernandes soma 28 golos e 15 assistências, em todas as provas, e é o segundo melhor marcador da I Liga, com 16 golos, menos três do que Seferovic, do Benfica.