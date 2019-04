Corona em pleno no primeiro treino para o Santa Clara

Jesús Corona saiu a coxear do relvado, após o final do FC Porto-Liverpool, mas o jogador, que se lesionou no tornozelo direito frente ao Portimonense, treinou em pleno, esta quinta-feira, no Olival, no primeiro dia de preparação para o jogo com o Santa Clara.

Fabiano, em tratamento e trabalho de ginásio, é o único jogador que não entra nas contas de Sérgio Conceição, por motivos clínicos.

Depois da eliminação da Liga dos Campeões, pelo Liverpool, a equipa concentra-se no campeonato e tem já no sábado, às 20h30, o desafio com o Santa Clara. Os dragões realizam um último treino antes do jogo, esta sexta-feira, às 17h00. O FC Porto-Santa Clara, a contar para a 30.ª jornada do campeonato, terá relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.