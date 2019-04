Objetivo dos sub-17 é ficar entre os cinco melhores do Europeu

Emílio Peixe determina o quinto lugar como objetivo minímo na fase final do Campeonato da Europa de sub-17, que se realiza na República da Irlanda, entre 3 e 19 de maio. No dia em que divulgou a pré-convocatória, o selecionador nacional traçou as metas da equipa.

"Vamos encarar jogo a jogo, aproveitando todas as oportunidades para crescer e para evoluir, coletiva e individualmente. Ao mesmo tempo, há a oportunidade de vivenciar esta fase final, que era a nossa grande meta. Depois temos um grande objetivo - não podemos negar - que é ficar entre os cinco primeiros do Europeu para podermos estar presentes na fase final do Campeonato do Mundo. Irá ser extremamente difícil - nós sabemos disso - há outras seleções com muita qualidade e com jogadores que jogam num patamar muito acima. No entanto, temos este sonho e vamos lutar por ele", disse Peixe, em declarações publicadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa concentra-se na Cidade do Futebol na próxima segunda-feira, 22 de abril, trabalhando durante uma semana nos relvados da sede da FPF. Os nomes dos 20 jogadores que vão representar Portugal na fase final do Euro serão conhecidos no dia anterior à partida para a Rep. Irlanda. A viagem para solo irlandês está agendada para 29 de abril.



Portugal está incluído no Grupo C e defronta a Hungria na estreia da competição, a 4 de maio, no UCD Bowl Dublin, pelas 19h00. Segue-se a partida diante da Rússia, agendado para 7 de maio, às 15h00, no UCD Bowl Dublin. Na 3.ª jornada, marcada para 10 de maio, defronta a Islândia no Calling Stadium Longford, às 17h00.



Pré-convocatória

Guarda-redes: Samuel Soares (Benfica), Diogo Almeida (Sporting CP) e Sérgio Dutra (Vtória SC);



Defesas: Filipe Cruz (SL Benfica), Tomás Esteves (FC Porto), Eduardo Quaresma (Sporting CP), Tomás Araújo (SL Benfica), Rodrigo Rêgo (Sporting CP), Pedro Alves (FC Porto), Rafael Brito (SL Benfica) e Rafael Rodrigues (SL Benfica);



Médios: João Daniel (Sporting CP), Tiago Ribeiro (AS Monaco), Paulo Bernardo (SL Benfica), Daniel Rodrigues (Sporting CP), Famana Quizera (Borussia M’Gladbach) e Gonçalo Batalha (Sporting CP);



Avançados: Henrique Pereira (SL Benfica), Pedro Brazão (OGC Nice), Bruno Tavares (Sporting CP), Gerson Sousa (SL Benfica), Tiago Tomás (Sporting CP) e Fábio Silva (FC Porto);