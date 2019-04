Cientistas usam impressora 3D para criar coração feito com tecidos humanos

De acordo com o cientista, Tal Dvir, fazer este procedimento com células do paciente reduz as hipóteses de o corpo rejeitar o órgão, pois “é completamente biocompatível”, referiu em entrevista ao site da Bloomberg .

Depois de as células terem sido reprogramadas, os materiais resultantes foram processados para serem usados como “tintas biológicas”, as quais foram utilizadas na impressão do coração.

O “mini coração” já é capaz de executar contrações; porém, ainda não bombeia sangue.

No entanto, a expectativa do coordenador do projeto é que, no espaço de dez anos, os órgãos impressos possam ser usados para transplantes em pacientes humanos.

O processo vai continuar a ser estudado e as estimativas apontam para que, no próximo ano, já sejam incorporados modelos em animais, para ver como o órgão reage num organismo vivo.