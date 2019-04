Pedro Sousa ganhou o primeiro set no confronto com Attila Balazs, na 3ª ronda do Challenger de Tunes, na Tunísia, mas não conseguiu fechar o encontro no segundo set e acabou surpreendido pelo tenista húngaro.

O jogador português, 106 do mundo, foi eliminado pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, pelo 262 do "ranking" mundial.