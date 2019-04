"Relatório Mueller" sobre Trump chega ao domínio público - mas com partes censuradas

William Barr, o procurador-geral dos EUA (cargo correspondente ao de ministro da Justiça na administração norte-americana), divulgou esta quinta-feira uma versão censurada do relatório compilado por Robert Mueller, procurador especial nomeado pelo Departamento de Justiça para investigar suspeitas de interferência da Rússia nas presidenciais de 2016 que deram a vitória a Donald Trump.

O documento chegou ao Senado e à Câmara dos Representantes por volta das 11h da manhã (16h00 em Lisboa), altura em que passou a estar em domínio público (pode consultá-lo aqui).

Antes disso, ao começo da manhã, Barr falou sobre o relatório numa breve (duraria pouco mais de 20 minutos) conferência de imprensa no Congresso. Nela, o responsável da Justiça reforçou o que já havia dito quando, dois dias após o ter recebido, publicou um resumo de quatro páginas em que destacava a principal conclusão de Muller.

No essencial, Barr repetiu que nem Donald Trump nem associados do agora Presidente conspiraram com a Rússia de Vladimir Putin para vencer as presidenciais de 2016 contra a candidata democrata Hillary Clinton.

Por quarto vezes, o procurador-geral garantiu que não houve qualquer tipo de conluio entre Trump e o Kremlin. No entanto, e apesar de ilibar o atual Presidente, Barr explicou que no relatório “se confirma que o Governo russo patrocinou esforços” para influenciar as presidenciais dos EUA, sem que, reforçaria, “a campanha de Trump ou outros norte-americanos tenham contribuído para esses esforços”.

Por outro lado, e mesmo admitindo que no relatório de Mueller se encontram “dez episódios envolvendo o Presidente e se discutam possíveis teorias jurídicas para conectar essas ações a elementos de uma ofensa de obstrução à justiça”, William Barr esclarece que “discorda” dessas teorias.

Embora Trump se tenha mostrado “frustrado e irritado” – pois entendia que Muller estaria a “impedir a sua presidência”, lembra o procurador-geral –, a Casa Branca “cooperou totalmente” com a investigação, garante Barr, pelo que diz ter concluído que “não há provas suficientes para estabelecer que o Presidente [Trump] obstruiu a Justiça”.

No início da semana, o Departamento de Justiça anunciou que ia finalmente tornar disponível o relatório de 400 páginas, mais longo que clássicos da literatura como "Mataram a Cotovia", de Harper Lee. Uma versão censurada poderá ser consultada por qualquer legislador ou cidadão, sendo que "ficará à disposição de um número limitado de congressistas uma cópia do relatório sem estar editado", referiu em comunicado.

O documento foi elaborado no contexto do processo contra Roger Stone, ex-assessor do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O relatório, fruto de uma investigação de 22 meses, não vai ser distribuído aos congressistas, ficando apenas disponível para consulta.

Mueller, de acordo com o que foi divulgado até ao momento pelo Departamento de Justiça, não terá chegado a uma conclusão sobre alegadas ações de Trump no sentido de obstruir a Justiça nas supostas tentativas de anular a investigação.

Há várias semanas que o Partido Democrata pede a Barr que publique o relatório na íntegra, sem qualquer tipo de censura.

A investigação de Muller começou em maio de 2017 e implicou processos contra 34 pessoas, incluindo seis ex-assessores de Trump: Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopoulos, Michael Cohen, Michael Flynn e Roger Stone, além de 26 cidadãos russos.