Jogadores do Nacional emocionam Costinha

Costinha preparava-se para responder a mais uma questão sobre o jogo com o Sporting, na sala de imprensa do estádio do Nacional, quando o seu lugar foi "assaltado" pelo trio de capitães de equipa. Diego Barcellos roubou a palavra ao treinador para lhe oferecer uma outra de conforto.

"Estamos aqui por um motivo, que é o 'mister'", começou por dizer o porta-voz de um "balneário que tem total confiança" nesse mesmo "mister", por esta altura já emocionado. Costinha sentiu o peso do carinho do seu plantel, ali representado por Felipe Lopes, Diogo Coelho e Diego Barcellos, que se dirigiu diretamente ao treinador.

"Estamos contigo e a equipa está focada nos objetivos do clube. O treinador foi duramente criticado e falou-se da sua saída. . A equipa, o grupo está todo no mesmo barco. O 'mister' tem confiança da direção e do balneário", rematou o médio brasileiro, que, curiosamente, não é opção regular de Costinha.

O treinador vive uma situação delicada e o seu lugar foi colocado em causa, esta semana, depois da derrota com o Boavista. O Nacional não vence há cinco jornadas e está em zona de descida. Esta sexta-feira, a equipa recebe o Sporting, às 18h00, em jogo a contar para a 30ª jornada da I Liga. Partida com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.