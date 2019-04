Shakespeare no Coliseu do Porto. "Sentimos cada pulsação que o maestro dá”

“Este ano, foi vontade do CCB formar esta grande orquestra com várioas alunos que frequentam os conservatórios nacionais, as escolas profissionais e públicas”, diz o maestro

O espetáculo junta quase 170 jovens em palco e tem direção musical do maestro Cesário Costa. Patrícia Quinta, uma das solistas, realça a frescura e energia dos jovens com que tem trabalhado. “Este projeto é tão jovem e tão fresco que está a dar-me muito prazer, é um concerto cheio de energia boa”, diz à Renascença .

A obra do compositor, pianista e maestro alemão Felix Mendelssohn, tendo por base a obra de William Shakespeare, sobe ao palco do Coliseu do Porto esta quinta-feira.

"Estão aqui três das melhores orquestra nacionais e, dessas escolas, os melhores músicos”. Para Cesário Costa, a direção deste espetáculo é tão desafiante como a de outro qualquer, mas com a particularidade de este ter uma energia constagiante por parte dos jovens: “Isto tem sido um trabalho muito intenso, trabalhamos das 9h30 até às 20h, mas tem sido recompensador porque estou a trabalhar com jovens muitos esforçados.”

O concerto tem narração do ator e encenador Pedro Penim, que tem vibrado com o desafio de “coordenar a parte cantada, com a parte tocada pelos músicos e também com a minha narração de uma parte da história”.

Estreia no Porto

A estreia de um concerto do CCB no Porto sobe ao placo do Coliseu às 21h30 desta quinta-feira. O espetáculo nasce de um grande estágio de orquestra, orientado pelo maestro Cesário Costa, e aberto a alunos de música dos Conservatórios Oficiais, das Escolas Profissionais e das Escolas de Ensino Particular e Cooperativo de todo o país.

O concerto conta com solistas, coros, orquestra e narração, passará em Coimbra a 23 de Abril, antes da apresentação em Lisboa, a 25, no âmbito do Festival Dias da Música.

Para além da Orquestra, que terá cerca de 70 músicos, três coros locais juntam-se a esta grande "empreitada Shakespeariana", num total de 94 vozes: do Coro Lira, do Coro dos Meninos Cantores da Trofa e do Coro da Academia de Música de Espinho. Ana Maria Pinto e Patrícia Quinta são as solistas.