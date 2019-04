Wendel foi a Turim ver a Juventus e fica em casa a ver o Sporting

Marcel Keizer confirma ausência de Wendel do jogo com o Nacional da Madeira. O médio deslocou-se a Turim, na terça-feira, para assistir ao Juventus-Ajax, da Liga dos Campeões, sem autorização do clube, quebrando o regulamento disciplinar.

"[Wendel] Não estará com a equipa. Está bem fisicamente, mas não vai com a equipa", informa Keizer, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 30ª jornada, realizada em Alcochete. O treinador não acrescentou outra explicação sobre a ausência de Wendel.

Bas Dost regressou aos treinos esta semana, mas ainda não é na Madeira que vai regressar à competição. O holandês "ainda está a recuperar", explica o técnico. "Ele já treina com a equipa há três dias, mas não fez qualquer treino na totalidade. Temos de ir passo a passo, mas penso que não falta muito para termos o Bas de volta", acrescenta.

Borja, lesionado, ficará fora dos convocados. Renan e Raphinha, suspensos, também não viajam com a equipa.

A "boa dor de cabeça" de Keizer

Com o regresso iminente de Bas Dost, Marcel Keizer ficará com um problema para resolver no ataque. Luiz Phellype está a marcar e o treinador terá de decidir por um dos dois, ou por juntá-los no 11. "É uma boa dor de cabeça", diz o holandês, reconhecendo o bom momento do reforço proveniente do Paços de Ferreira, em janeiro.

"[Luiz Phellype] Teve de se adaptar, agora tem oportunidade de jogar e já marcou alguns golos. É bom para ele, para a equipa e esperamos que continue assim", deseja.

O ponta de lança tem quatro golos, pelo Sporting, e marcou dois nas duas últimas jornadas. Será titular, esta sexta-feira, na Choupana frente a um Nacional da Madeira que "vai criar dificuldades". "É uma equipa que pratica bom futebol e aposta no contra-ataque. Esperamos dificuldades, mas estamos preparados", assegura Keizer.

O Nacional-Sporting, a contar para a 30ª jornada do campeonato, realiza-se esta sexta-feira, às 18h00. Jogo com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.