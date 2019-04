Paneira prevê sucesso europeu do Benfica em Frankfurt

Vítor Paneira acredita que o Benfica vai carimbar o apuramento para as meias-finais da Liga Europa, esta noite, em Frankfurt. O 4-2 da 1.ª mão faz com que o treinador, antigo jogador dos encarnados, determine que o plano de Lage deverá passar por "procurar marcar, mas, sobretudo, controlar o jogo".

Paneira está em Frankfurt, para assistir à partida, e dá conta de uma "grande confiança por parte dos benfiquistas". Há 25 anos, por coincidência, também estava na Alemanha, quando o Benfica passou às meias-finais da Taça das Taças, em Leverkusen, após um empate a quatro golos com o Bayer.

"Acredito que o Benfica pode repetir a história e garantir, na Alemanha, a passagem às meias-finais", diz o ex-jogador do Benfica, em entrevista à Renascença.



Gestão de Lage resulta sempre em equipa competente

Bruno Lage tem feito uma gestão cuidada de um plantel que está em duas frente, campeonato e Liga Europa, e tem surpreendido na rotação que aplica nos jogos internacionais. Paneira entende o modo de operar do treinador encarnado e destaca que, "independentemente de quem joga, o Benfica é sempre competente".

"O Bruno tenta sempre gerir a equipa a pensar no jogo que vai disputar, mas também no seguinte. Voltará a ser um Benfica competente, certamente", reforça.

Numa avaliação à equipa do Eintracht Frankfurt, Paneira anota que "é uma equipa forte no ataque, na transição ofensiva, mas tem algumas fragilidades defensivas no jogo aéreo".

O Eintracht Frankfurt-Benfica, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, realiza-se esta noite, às 20h00. O jogo tem relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.