Papa desafia padres a estarem em "contacto direto" com o povo

O Papa Francisco presidiu esta quinta-feira à Missa Crismal no Vaticano, reunindo os membros do clero presentes em Roma, e disse que todos os padres devem manter uma atitude constante de “contacto direto” com o povo, como Jesus.

“Este seguimento do povo não é calculista, é um seguimento sem condições, cheio de carinho. Contrasta com a mesquinhez dos discípulos, cujo comportamento face ao povo se revela quase cruel quando sugerem ao Senhor que o mande embora para irem procurar algo de comer”, disse, na homilia da celebração, que marca o início da Quinta-feira Santa.

O pontífice destacou que, para os sacerdotes, este povo representa um “modelo evangélico”, convidando a olhar com atenção para “esta multidão com estes rostos concretos, que a unção do Senhor levanta e vivifica”. “Aquele que aprende a ungir e a abençoar fica curado da mesquinhez, do abuso e da crueldade”, sustentou.

Francisco refletiu sobre três “graças” que caracterizam o relacionamento entre Jesus e as multidões: a graça do seguimento, a graça da admiração e a graça do discernimento.

O Papa contrapôs à atitude de Cristo algumas reações dos seus discípulos, que queriam afastar as populações.

A intervenção recordou, em seguida, que o Evangelho de São Lucas apresenta “quatro grandes grupos que são destinatários preferenciais da unção do Senhor”: os pobres, os prisioneiros de guerra, os cegos, os oprimidos”.



"Ungimos, sujando as nossas mãos ao tocar as feridas, os pecados, as amarguras do povo; ungimos perfumando as nossas mãos ao tocar a sua fé, as suas esperanças, a sua fidelidade e a generosidade sem reservas da sua doação”.

O Papa convidou os sacerdotes católicos a ter em atenção os “os traumas que deixam pessoas, famílias e populações inteiras fora de jogo, como excluídas e supérfluas, à margem da história”.