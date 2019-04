Ministro alemão dos Negócios Estrangeiros viaja até à Madeira

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão viaja esta quinta-feira para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares para “falar com os afetados e agradecer a ajuda” portuguesa, após o acidente em que morreram 29 turistas.

Em comunicado enviado, na sequência do acidente com um autocarro na ilha da Madeira, na quarta-feira, que provocou a morte de 29 pessoas, segundo as informações das autoridades regionais todas alemãs, Heiko Maas revela que é “chocante que o feriado da Páscoa se tenha tornado uma tragédia para tantas pessoas”.

“Ainda não temos a certeza de quantos alemães estão entre as vítimas”, realçou, adiantando que a embaixada da Alemanha em Lisboa está a trabalhar “afincadamente” com as autoridades locais para dispor de mais informação.

“Os nossos pensamentos estão com aqueles que choram os seus familiares e amigos. Todos nós partilhamos a sua dor. Desejo a rápida recuperação de todos os feridos”, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

“Hoje voarei para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros para falar com os afetados e agradecer aos amigos portugueses a ajuda”, lê-se no documento, revelando que “o embaixador (da Alemanha em Portugal) acaba de aterrar na Madeira”.

“Agradecemos aos nossos amigos portugueses pela grande preocupação e disponibilidade durante estas horas difíceis, em particular às equipas de salvamento locais”.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro, cerca das 18h30 de quarta-feira, que transportava turistas alemães no Caniço, em Santa Cruz, na Madeira.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada outros 27 feridos, dois dos quais portugueses.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs, segundo a informação das autoridades regionais.

Nove dos 27 feridos do acidente já tiveram alta, permanecendo ainda no Hospital Dr. Nélio Mendonça, até às 9h00 desta quinta-feira, 18 doentes. Destes, oito estão no serviço de ortopedia, quatro na unidade de cuidados intensivos polivalentes, um nos cuidados intermédios e os restantes em observação na urgência.

Cinco feridos foram submetidos a intervenções cirúrgicas, dois de nacionalidade portuguesa e três estrangeiros.