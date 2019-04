Gonçalo Oliveira nos quartos de final do Challenger de Anning

Gonçalo Oliveira venceu Jason Jung na 3ª ronda do Challenger de Anning, na China, e garante presença nos quartos de final do torneio. O tenista português, 295 do mundo, venceu em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-6. Jung, 134 do "ranking" ATP, era favorito, mas o tenista de Taipé não resistiu à melhor exibição de Gonçalo.

O número quatro nacional vai defrontar Alex Bolt nos quartos de final. O australiano é o número 143 do planeta.