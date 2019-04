Júnior Sena eleito o melhor da II Liga de março

Júnior Sena foi eleito o melhor jogador da II Liga do mês de março. O avançado da Académica reuniu 9,62% dos votos submetidos pelos treinadores da competição. Em março, Sena marcou apenas um golo, mas na retina dos técnicos, na altura de votar, poderia estar a excelente exibição que fez, já no início de abril, frente ao Porto B, com dois golos, na vitória, por 4-1, da equipa orientada por João Alves.

Jonathan Toro, também da Académica, foi o segundo jogador mais votado, com 6,41% dos votos. Harramiz, avançado do Mafra, ficou em terceiro.