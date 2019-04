Ministério Público abriu inquérito ao acidente com autocarro na Madeira

O Ministério Público (MP) determinou a abertura de um inquérito na sequência do acidente ocorrido no Caniço, concelho de Santa Cruz, na Madeira.

“O MP já tomou todas as medidas que legalmente tem de tomar. Já foi ordenada a abertura de um inquérito e a realização de todas as diligências necessárias à recolha de prova”, à agência Lusa a magistrada do MP coordenadora da comarca da Madeira, Maria de Lurdes Correia.

Segundo Maria de Lurdes Correia, o MP pediu ainda “apoio à Polícia Judiciária para a identificação dos corpos em colaboração com o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal”.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães.