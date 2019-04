Otávio assume erro no primeiro golo do Liverpool

Um erro de Otávio esteve na origem do lance do primeiro golo do Liverpool, no Dragão, no jogo da 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e o jogador recorreu às redes sociais para, publicamente, se penitenciar.

"A equipa merecia muito mais e poderia ter sido muito diferente. Pedir desculpas e assumir o meu erro que fez acabar com o nosso sonho e de todos os portistas", escreveu o médio, substituído por Soares, ao intervalo.

As reações sucederam-se, mas as mais relevantes foram dos seus companheiros de equipa. Pouco depois da publicação de Otávio, Casillas enviou mensagem de motivação ao brasileiro e sublinhou que o erro no FC Porto não se individualiza. "Levanta a cabeça. Aqui todos erramos. E eu sou o primeiro. Ainda estamos em dois objetivos".

Brahimi também se juntou à onda de solidariedade e reforçou a ideia de Casillas, ao escrever que "o erro foi de todos". "Seguimos junto nessa, Tavinho. O erro vem de todos", disse Felipe.

O FC Porto foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Liverpool. Os ingleses venceram a eliminatória, com um agregado de 6-1. Na 2ª mão, no Dragão, registou-se uma derrota, por 1-4.