Tragédia na Madeira. Identificação dos corpos continua até sábado e oito feridos já tiveram alta

Miguel Reis, adjunto da direção clínica do hospital, referiu que nove feridos tiveram alta, oito estão no serviço de ortopedia, quatro na unidade de cuidados intensivos polivalentes, um nos cuidados intermédios e os restantes em observação na urgência.

Oito pessoas que ficaram feridas no despiste de um autocarro turístico na Madeira e que deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, já tiveram alta. A informação foi prestada esta quinta-feira de manhã.

De acordo com as autoridades, 29 pessoas morreram no acidente, uma delas faleceu já no hospital.

Entre os feridos que deram entrada no hospital, 26 são de nacionalidade estrangeira e dois portugueses, um homem e uma mulher. Os feridos portugueses já foram submetidos a uma operação cirúrgica e estão "conscientes e estáveis".

Os peritos de Medicina Legal ainda estão em fase de identificação das vítimas mortais, um trabalho que deve estar concluído no sábado.

Os responsáveis do hospital garantem que a unidade tem tudo o que é necessário para prestar assistência médica aos feridos, estando, como tal, afastada a necessidade de transferir doentes para o continente.