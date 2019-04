Acidente com autocarro na Madeira em destaque nos jornais alemães

A notícia está em grande destaque no sítio da internet do jornal alemão Bild , com o vídeo do momento da queda do autocarro e várias imagens satélite que mostram o local do acidente.

Já a televisão pública alemã, a Deutsche Welle, reproduz as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a publicação do primeiro-ministro, António Costa, no Twitter, e salienta que ainda não são claras as causas do acidente.

O site da revista Der Spiegel tem uma fotogaleria com imagens do autocarro e do local do acidente. A notícia dá conta dos três dias de luto decretados pelo Governo Regional e do número de crise disponibilizado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.

O artigo faz um retrato da ilha, salientando que, nas últimas décadas, a Madeira fez um grande investimento em infraestruturas, incluindo estradas e túneis.