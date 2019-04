Lei do mais forte imperou na noite da NBA

As equipas favoritas na 1ª ronda do "play-off" da NBA consolidaram margem de vantagem, na última noite, conquistando a segunda vitória, em dois jogos. O triunfo mais apertado foi o dos Boston Celtics sobre os Indiana Pacers, por 99-91. Irving, com 37 pontos, foi a grande figura do encontro. Indiana tem agora dois jogos em casa para tentar reverter a tendência da eliminatória.

Ainda a Este, mas em Milwaukee, os Bucks voltaram a vencer os Pistons de forma convincente, por 120-99. Detroit sente a ausência de Blake Griffin e Milwuakee sente a presença de Giannis Antetokounmpo, outra vez melhor em campo, com 26 pontos e 12 ressaltos.

A Oeste, os Houston Rockets bateram os Utah Jazz, por 20 pontos (118-98). Triplo-duplo de James Hardem com 32 pontos, 13 ressaltos e dez assistências, antes da eliminatória passar para Salt Lake City.

Resultados

NBA, "play-off", 1ª ronda

Conferência Este

Boston Celtics-Indiana Pacers, 99-91 (2-0)

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons, 120-99 (2-0)

Conferência Oeste

Houston Rockets-Utah Jazz, 118-98 (2-0)