Rescaldo de uma derrota dolorosa

Os três jornais desportivos fazem a análise à derrota do FC Porto com o Liverpool, por 1-4, e consequente eliminação da Liga dos Campeões.

"Assim dói", titula o "Record", com uma imagem do conforto que Klopp deu a Brahimi. Entrada forte dos dragões anulada pela eficácia dos ingleses.

"O tubarão não perdoa", escreve "O Jogo". Eficácia no ataque fez toda a diferença. "O fosso por uma linha", lê-se na manchete do jornal "A Bola". Golo validado pelo VAR matou o sonho do dragão e cavou a diferença de qualidade das duas equipas.

Wendel quebrou o regulamento disciplinar do Sporting, ao deslocar-se a Turim para ver o Juventus-Ajax, sem autorização do clube, e há a dúvida se será opção para o jogo com o Nacional da Madeira. O "Record" informa que o brasileiro não joga. "A Bola" anota que foi multado. "O Jogo" diz que tem vaga no onze em risco.

Hoje o Benfica joga com o Eintracht Frankfurt para a 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa, na Alemanha. Os lisboetas defendem a vantagem de 4-2 conquistada na Luz. "Não estamos agarrados a medos", diz Bruno Lage.