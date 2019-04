Notre Dame. Trump ofereceu ao Papa ajuda para a reconstrução da catedral

O Presidente Donald Trump conversou com o Papa Francisco para lhe expressar a sua solidariedade e oferecer ajuda pelo que designou como "horrível e destrutivo" incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris.

"Acabei de ter uma maravilhosa conversa com o Papa Francisco na qual lhe ofereci as condolências da parte do povo dos Estados Unidos pelo horrível e destrutivo incêndio na catedral de Notre-Dame", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter.