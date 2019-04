Lazio ganhou no encerramento da jornada

A Lazio venceu na receção à Udinese por 2-0, no jogo que encerrou a 32.ª jornada da liga italiana de futebol, e subiu ao sétimo lugar, aproximando-se dos lugares que acedem às competições europeias.

O jogo ficou praticamente resolvido no espaço de três minutos, com dois golos aos 21 e 24, o primeiro pelo avançado equatoriano Felipe Caicedo e o segundo através de um autogolo de Sandro.

Com este triunfo, a Lazio subiu ao sétimo lugar da Serie A, com 52 pontos, ficando a um ponto do sexto, ocupado pela Atalanta, com 53, que dá acesso à Liga Europa, quando faltam seis jornadas para o final do campeonato.

A Juventus lidera com 84 pontos, bastando-lhe um empate para conquistar o seu oitavo título consecutivo, seguida do Nápoles, com 67, do Inter, com 60, do AC Milan, com 55, e da AS Roma, com 54.