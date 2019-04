“Eu te Agradeço” é o novo livro de Maria Teresa Maia Gonzalez

Uma das autoras mais premiadas em Portugal, Maria Teresa Maia Gonzalez, acaba de lançar mais um livro. Chama-se “Eu te Agradeço” e destina-se às crianças entre os 6 e os 9 anos.

Lançado em tempo de Quaresma, a escritora confessa que se alegra “muito pelo facto deste livro ter sido publicado agora nesta altura da Quaresma, porque caminhamos para a Páscoa do Senhor e não há um tempo específico para louvarmos e agradecermos a Deus. Mas se houvesse, seria certamente este. Louvá-lo pelo seu amor tão grande por nós, que deu a sua vida por nós, para que tivéssemos essa vida em plenitude”.

A ideia de escrever este livro “veio justamente do facto de verificar que muitas crianças não recebem formação” para aprenderem a agradecer.

Desde pequena, Maria Teresa teve “esse privilégio de aprender a ser reconhecida, de agradecer”. E explica: “o agradecimento não passa apenas pela palavra ‘obrigada’. O meu Pai privilegiava uma outra expressão beirã que é ‘bem haja’, querer o bem daquele que nos faz o bem”.

Por isso, defende que “é muito importante ensinar as crianças a mostrarem-se gratas, a agradecerem. E isso faz-se ensinando-as a valorizar o que lhes é dado. Em primeiro lugar por Deus, a própria vida, a saúde que têm, os Pais, a família, etc. E depois valorizarem também o que as pessoas lhes dão e não tomarem as coisas com algo adquirido, como se fosse uma obrigação que as pessoas têm de lhes darem, por exemplo, presentes”.

Para além do agradecimento, a escritora entende que as crianças devem “aprender a mostrar-se reconhecidas”, nomeadamente a “quem teve um gesto de amor, de afeto, de atenção, de carinho, independentemente dessa pessoa nos ter dado ou não algo de material. É para tudo isso que eu quero chamar a atenção neste livro”.

Outro aspeto que a autora valoriza é a “alegria no agradecimento”, porque quando a pessoa valoriza o que lhe é dado, sente-se alegre, porque percebe que o que é dado, é-lhe dado como prova de amor e o amor é fonte de alegria”.

Este agradecimento a Deus “é por tudo o que nos dá, por tudo o que nos deu e continua a dar. E por nos ensinar a dar e querer que demos como Ele dá”.

“Eu te Agradeço” destina-se às crianças do primeiro ciclo, dos 6 aos 9 anos. Mas pode ser lido e explicado pelos Pais às crianças mais pequenas.

A importância do livro

Um livro é importante na vida de uma criança ou de um jovem se os fizer “pensar e sentir”, diz Maria Teresa Maia Gonzalez que já escreveu dezenas de livros.

E explica que se o livro fizer pensar e sentir, “fá-los crescer. E é nessa medida que um livro ou um filme ou uma canção pode ser importante. Se fizer crescer, é certamente importante e é para isso que escrevo, é para dar esse contributo para ajudar a crescer”.

Concorda com a ideia de que os livros enriquecem a vida das crianças e dos jovens sobretudo “se os interpelarem, se lhes levantarem questões, se os inquietarem. Nessa medida, o livro é um veículo de crescimento” e é também muito um “educador”.