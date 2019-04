Paulo Fonseca volta à final da Taça da Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, apurou-se para a nona final consecutiva da Taça da Ucrânia de futebol, ao eliminar o SC Dnipro-1 nas meias-finais, com uma vitória por 2-0.

Vencedor das últimas três edições, em 2017 e 2018 com Paulo Fonseca no comando técnico, o Shakhtar chegou à nona final com golos no final do encontro, de Dentinho (87) e Solomon (90).

Na final, os campeões ucranianos e líderes do campeonato vão defrontar o Inhulets Petrove, do segundo escalão, que eliminou o Zorya em casa com uma vitória por 2-1.

Paulo Fonseca procura o quarto título consecutivo para a equipa de Donetsk, e o terceiro título do palmarés pessoal, que lhe permitiria igualar o segundo melhor registo na prova, ao lado de Valeriy Lobanovskyi, com o Dínamo de Kiev, e Viktor Prokopenko, por duas vezes com o Chornomorets e outra com o Shakhtar.

A final está marcada para 15 de maio, em Zaporizhia, opondo a equipa mais bem sucedida da prova, com 11 tentos e pela nona vez seguida no jogo decisivo, ao estreante Inhulets Petrove.